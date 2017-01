Wiesberger startet in Doha zwei unter Par

Österreichs Top-Golfer Bernd Wiesberger ist mit einer mäßigen Runde in das zur European Tour zählende Qatar Masters in Doha gestartet. Der Burgenländer absolvierte am Donnerstag seine Startrunde mit zwei unter Par (70 Schläge) und lag damit auf Rang 46. Der führende Waliser Bradley Dredge schaffte eine 64er-Runde (acht unter Par).

Wiesberger blieb ohne Bogey, den Birdies auf den Bahnen zwei und vier konnte er aber keine weiteren Schlaggewinne folgen lassen.