Wie mit Kreativität die Turnstunde zum Erlebnis werden kann – auch für Lehrer

Professor Gerold Maier stößt ins gleiche Horn: „Im letzten Jahr habe ich mit Kollegen aus dem Vereinssport Eishockey in sogenannten Brennpunktschulen, in denen kein gebürtiger Österreicher in der Klasse saß, Turnstunden durchgeführt. Man glaubt nicht, wie leicht man mit geringstem Einsatz den Kindern eine tolle, erlebnisreiche Zeit bereiten kann: Mit einem Floorballfeld und einem Geschicklichkeitsparcours lassen sich 24 Kinder mühelos 50 bis 90 Minuten bewegen. Klassenlehrer berichteten uns ein paar Tage danach, wie angenehm die Kinder nach dieser Bewegungseinheit waren. Alle waren begeistert. Auch wir.“

Doktor Maier: „Das Argument gegen die tägliche Turnstunde wegen Platz- und Personalmangel ist schlichtweg falsch. Mit Kreativität ist die tägliche Turnstunde auch im Klassenzimmer möglich.“

Direktorin Margot Baier von der Volksschule Wienerstraße in Brunn an Gebirge will festgehalten wissen, dass ihr „angebliche Schulsport-Probleme wie in Wien“ fremd seien. Sie schwärmt vielmehr von der Zusammenarbeit mit den Vereinen im Bezirk. Die stellen uns sogar Trainer und Dressen bereit. So kommt es am Mittwoch ab 8 Uhr früh auf dem Sportplatz des SCG Brunn zum Sumsi-Erima-Kids-Bezirkscup, an dem sich nicht weniger als 393 Schüler und Schülerinnen von 15 Volksschulen aus dem NÖ-Bezirk kickend beteiligen werden. Wolfgang Winheim