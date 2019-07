Wien am Sand: Alles zum Beach-Spektakel auf der Donauinsel

Welchen Österreichern ist ein Top-Ergebnis zuzutrauen?

Nach den Resultaten in der laufenden Saison wäre schon Platz neun, also ein Achtelfinaleinzug, positiv. Mit dem Heimvorteil in Wien ist aber auch mehr möglich. Clemens Doppler und Alexander Horst, die Vizeweltmeister von 2017, setzen wieder auf die Fans. Doppler: „Wir sind nicht in Hochform, aber wir freuen uns extrem. Dieser dritte Mann im Stadion ist ein großer Faktor. Die eine Woche ist die wichtigste, emotionalste und schönste im Jahr. Dafür arbeiten wir den ganzen Winter.“ Aber der Abstand von Doppler/ Horst zu Seidl/Waller und Ermacora/Pristauz ist kleiner geworden. Bei den Damen ruhen die Hoffnungen auf Katharina Schützenhöfer und Lena Plesiutschnig, die zuletzt bei der WM in Hamburg gut spielten und auf Platz 17 ausschieden.

Wie wird das Wetter werden?

Hitze wie in den vergangenen Jahren wird es nicht geben, dafür könnte der Wind am Mittwoch und am Samstag Spielverderber werden. Kurze Regenschauer sind auch möglich.