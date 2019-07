Wien-Major: Die "emotionalste Woche" auf der Donauinsel

Auf der Wiener Donauinsel wird diese Woche zum dritten Mal ein Beach-Volleyball-Spektakel auf höchstem Niveau geboten. Die Lokalmatadore Clemens Doppler/ Alexander Horst erhoffen sich beim Major der World-Tour ähnliche Erfolge wie bei den ersten Auflagen des Turniers in der Hauptstadt. 2017 waren die Routiniers sensationell Vizeweltmeister geworden, im Vorjahr kamen sie ins Viertelfinale.

"Wir haben eine gute Bilanz hier in Wien. Wir freuen uns das ganze Jahr auf dieses Turnier, das ist die wichtigste, schönste und emotionalste Woche im ganzen Jahr", betonte Doppler am Dienstag anlässlich der Eröffnungspressekonferenz. In dieser Saison hat das Duo noch nicht restlos überzeugt, zuletzt bei der WM in Hamburg und dem Major in Gstaad war bereits in der ersten K.o-Runde (17. Platz) Endstation. "Hochform würde ich jetzt nicht sagen, aber wir freuen uns, in so einem großartigen Stadion spielen zu dürfen. Bei uns ist der dritte Mann, die 8.000 im Stadion, ein Riesenfaktor", so Doppler über den Heimvorteil.