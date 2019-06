Wieder voll im Rennen - Team geht mit Zuversicht in den Herbst

Zufrieden und frohen Mutes gingen Spieler wie Betreuer in die Sommerpause. Nach dem 4:1-Sieg in Nordmazedonien ist Österreich wieder zurück im Rennen um die EURO 2020. „Jetzt sieht die Tabelle wieder viel besser aus, wir sind wieder voll dabei“, freute sich auch Teamchef Franco Foda. „Positiv ist, dass wir es in der Hand haben, uns aus eigener Kraft für die Endrunde zu qualifizieren.“ ÖFB-Präsident Leo Windtner freute noch eine andere Tatsache: „Wir haben die richtigen Lehren aus den zwei Niederlagen zu Beginn gezogen. Die Spieler haben zu 100 Prozent Charakter bewiesen.“

Mit den Punkten kam auch wieder der Schmäh zurück, für Erheiterung sorgte vor allem Marko Arnautovic mit seinem Sager, ob der vielen Chancen hätte man das Spiel gar acht- bis neunstellig gewinnen müssen. Das wären zumindest 111.111 Tore pro Minute – da muss man sich schon etwas sputen. Mit deutlich weniger Volltreffern wäre Foda im Herbst freilich schon zufrieden. Die wichtigsten Antworten vor den verbleibenden sechs Qualifikationsspielen:

Wie stehen die EM-Chancen? Durchaus gut. Mit den sechs Punkten sind sie deutlich gestiegen. „Wir sind wieder voll auf Kurs“, jubelte Leo Windtner. Bietet das Team in den nächsten Partien ähnliche Leistungen wie in Skopje, dann sollte der zweite Gruppenplatz absolut möglich sein.