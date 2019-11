Im Duell mit Djokovic soll Thiem der Computer helfen

Wieder einmal gelang Dominic Thiem ein ganz besonderer Sieg in seiner Tenniskarriere. Das 7:5, 7:5 gegen Roger Federer Sonntagabend zum Auftakt der ATP Finals war sein dritter Erfolg über den Schweizer in diesem Jahr. Eine derartige Serie gegen den Grand-Slam-Rekordsieger können nur vier weitere Profis vorweisen: Der Erste war David Nalbandian (2003) gefolgt von Rafael Nadal, Andy Murray und Novak Djokovic.

Der Serbe ist es auch, warum der Niederösterreicher seinen Erfolg nicht lange wird auskosten können. Bereits am Dienstag (21 Uhr MEZ) treffen die beiden Auftaktsieger in der Gruppe Björn Borg aufeinander. Ein weiterer Erfolg würde die Tür zum Halbfinale am Samstag weit aufstoßen. "Das ist ja das Brutale an den Finals", sagt Thiem, "es geht Schlag auf Schlag. Verliere ich am Dienstag, ist wieder alles offen."