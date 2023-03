Wie Frauen die Männer-Bastionen des Sports eroberten

1997 hat sich der damalige FIS-Generalsekretär Gian Franco Kasper gegen das Skispringen für Frauen gewehrt, weil dabei deren Gebärmutter bei der Landung zerreißen könnte. „Was soll der blöde Spruch“, dachte sich die damals 18-jährige Eva Ganster aus Kitzbühel. 1994 durfte Ganster bei der Vierschanzentournee vorspringen, und sie wurde von den norwegischen Veranstaltern zu den Olympischen Spielen nach Lillehammer eingeladen. Im Februar 1997 flog Ganster vor dem Männer-Weltcup am Kulm den ersten Frauen-Skiflugweltrekord (167 Meter) und ins Guinness-Buch der Rekorde. Der Vorläufer zum Frauen-Weltcup hieß Continental Cup, Ganster, die erste Skispringerin in Stams, schaffte viele Spitzenresultate und hätte noch mehr geschafft, doch 2005 schnallte sie ab. Mit 27. Für die Tirolerin kamen der erste offizielle WM-Bewerb (2009 in Liberec) und die Olympia-Aufnahme (2014 in Sotschi) um einige Jahre zu spät.