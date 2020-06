Wie die Zuschauer zu den Geisterspielen ins Stadion kommen

Im Fußball startete die K-League in Südkorea am 8. Mai vor leeren Rängen. Dabei setzte der FC Seoul auf Zuschauerattrappen in Form von Sexpuppen – ein teures Vergnügen. Obwohl die Münder mit Schutzmasken verhüllt und die Körper züchtig in Klubtrikots gehüllt waren, verhängte der Verband die Liga-Rekordstrafe von 75.000 Euro. Dies habe die „weiblichen Fans zutiefst gedemütigt und die Integrität der Liga nachhaltig geschädigt“, hieß es in der Urteilsbegründung. Der Klub akzeptierte die Strafe und entschuldigte sich: Man habe nicht gewusst, dass es sich bei den Puppen um Sexspielzeuge handle.