Westwien jubelt: "Jetzt wollen wir das Märchen durchziehen"

Kaum hat sich Westwien in einem dramatischen Derby gegen die Fivers am Montagabend ins Liga-Finale geworfen, ist der Klub schon am Organisieren des ersten Endspiels gegen Linz am Sonntag (19 Uhr) in der Südstadt. „Jetzt wollen wir es durchziehen“, meint Manager Conny Wilczynski. „Es ist wirklich ein Märchen mit einem absolut perfekten sportlichen Drehbuch.“

Gemeint ist der Umstand, dass der Klub aufgrund finanzieller Nöte nach Saisonende im Profibereich aufhört zu existieren. Die Wiener wollen nun als Meister von der Bühne abtreten.