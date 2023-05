Westwien nach Derbysieg gegen die Fivers im Handball-Finale

Westwien begann das alles entscheidende Spiel wie die Feuerwehr, legte ein extrem hohes Tempo hin und zog gleich davon. Vor allem Goalie Möstl konnte sich immer wieder auszeichnen. Es war ein Spiel mit vielen Emotionen ob der großen Bedeutung, harten Bandagen und vielen Zeitstrafen.

Die Fivers arbeiteten sich nach der intensiven Startphase auf 10:10 heran, gingen aber letztlich in der gesamten Partie nie in FĂĽhrung. Der Turnaround wollte nicht gelingen, Westwien schnaufte zur Pause mit einem 15:12 durch.

Zwischenspurt

Gleich nach Wiederbeginn zogen die Hausherren furios auf 19:13 davon und zwangen die Fivers zu einer Aufholjagd, die nie wirklich gelang. Fivers-Manager Thomas Menzl: „Wir haben die Big Points einfach nicht gemacht, einen Siebenmeter in der entscheidenden Phase nicht getroffen. Schade.“

Und die Zeitstrafen wurden den Fivers ebenfalls zum Verhängnis, weil man sich, allen voran von Katic, provozieren ließ. Marin Martinovic: „Es gibt keine Ausreden, das Spiel war ein Spiegelbild der ganzen Saison, immer ein Auf und Ab.“

Charaktersache

So brachte Westwien die Führung über die Zeit. Möstl dankte den Fans. „Das Publikum hat uns so gepusht, man glaubt ja nicht, wie man das mitbekommt als Spieler.“ Westwien-Manager Conny Wilczynski war voll des Lobes für die Mannschaft: „Die Burschen haben so einen tollen Charakter. So ein Spiel, obwohl nach der Saison Schluss ist. Wir haben dem Druck standgehalten, die Halle hat gebebt.“

Das wird sie am Samstag wieder, wenn Westwien Linz zum ersten Finalspiel empfängt.