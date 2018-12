"Wenn Novak Rekorde brechen will, muss er es bald tun"

200 Seiten Lesestoff für Tennisfans

Wer nur einen flüchtigen Blick auf die Ergebnislisten des Tennisjahres 2018 wirft, der wird womöglich sagen: Alles schon da gewesen.

Die Pokale bei den vier Grand-Slam-Turnieren wurden im Herren-Zirkus wieder an die großen drei der Szene verteilt ( Australian Open: Roger Federer; French Open: Rafael Nadal; Wimbledon und US Open: Novak Djokovic). Doch der Schein trügt ein wenig. Das Jahr 2019 könnte die große Wende einleiten. Der Deutsche Alexander Zverev feierte bei den ATP Finals seinen bislang größten Sieg, Dominic Thiem stand in Paris erstmals in einem Grand-Slam-Finale. Mit den Stars des Sports befasst sich auch in diesem Jahr das KURIER-Tennis-Magazin, das ab heute erhältlich ist.

Auf fast 200 Seiten kommen aber nicht nur die aktuellen Größen zu Wort, sondern auch Legenden wie Hans Kary. Österreichs Pionier wird demnächst 70, im Magazin rechnet er mit dem Profitum ab: „Das Geld hat viele verdorben, es gibt mittlerweile zu viele Kreaturen.“

Für wenig Geld spielen die Tennisstars im Daviscup. Und dort feierte das rot-weiß-rote Team heuer den Aufstieg in die Weltgruppe. Der Ausblick auf das Duell mit Chile im Februar darf daher nicht fehlen. Für das Länderspiel in Salzburg gibt es im großen Gewinnspiel u.a. VIP-Tickets zu gewinnen.

Auf Damen-Seite hat sich der Generationenwechsel bereits vollzogen. US-Open-Siegerin Naomi Osaka ist das neue, frische Gesicht der WTA-Tour.

