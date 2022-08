Weißhaidinger nach EM-Niederlage noch "in Schockstarre"

In Berlin (EM 2018), Doha (WM 2019) und Tokio (Olympia 2021) habe es mit Übermotivation sehr gut funktioniert. „Heuer ist es generell so, dass ich ein bisserl rausnehmen muss. Diese Situation bin ich nicht gewohnt.“ Högler dazu: „Früher war es so, wenn er voll anreißt, ist er in Positionen gekommen, die er händeln kann. Jetzt ist er ein Tiger, den du nicht zu früh loslassen darfst. Es ist so viel spezielle Kraft da, Dynamik, dass du eigentlich fast ganz locker werfen musst. Wenn du in dem Moment anreißt, ist der Kreis fast zu eng. Wir müssen die Stellschraube feiner einstellen. Der Kreis wird ja nicht größer, aber wir werden stärker. Das Kräftespiel im Kreis musst du dir noch mehr einteilen.“

Der neue österreichische Rekord von 69,11 m und die Qualifikation für das Finale in der Diamond League stehen 2022 u.a. auf der Habenseite. „Ich muss jetzt einmal Abstand gewinnen. Und dann fahre ich zur Diamond League“, sagte Weißhaidnger. Wie man es dort anlegen werde, ist noch offen. Mit Halbgas geworfen werde in Zukunft aber sicherlich nicht, versicherte Högler. „Du musst eine Phase voll durchleben, damit es ein voller Wurf wird. Ich kann nicht sagen, mach von alllem neunzig Prozent. Der Abwurf am Schluss muss immer hundert Prozent sein. Wie schaffe ich es also, ihn in eine Position zu bringen, so weit weg vom Ende, dass er voll draufhauen kann?“