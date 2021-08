Weißhaidinger gewann bei Schrott-Abschied in Andorf

Olympia-Bronzemedaillengewinner Lukas Weißhaidinger hat sich bei seinem Heimmeeting in Andorf mit respektablen 63,88 m den Diskuswurf-Sieg geholt. Emotionaler Höhepunkt beim siebenten und finalen Austrian Top Meeting der Leichtathleten 2021 war am Samstag der letzte Lauf von Beate Schrott. Die 33-jährige Niederösterreicherin beendete ihre Karriere mit einem Sieg in 13,12 Sekunden über 100 m Hürden.

"Ich habe ehrlich gesagt länger Autogramme geschrieben, für Fotos posiert und die Medaille hergezeigt, als ich beim Aufwärmen war", sagte der 29-jährige Weißhaidinger. "Das Stadion in Andorf ist für mich mein zweites Wohnzimmer. Im Publikum sind fast nur bekannte Gesichter. Meine gesamte Familie war da, auch Freundin Hanna natürlich." Ab Montag wird das Training für die restliche Diamond-League-Saison wieder angezogen. "Ich möchte mich unbedingt fürs Finale in Zürich qualifizieren. Ich habe ja noch nie am legendären Letzigrund geworfen."