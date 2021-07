Sie sind solide reingestartet, haben dann eine Megaserie hinlegt, die Körpersprache stimmte. Wie ging es Ihnen vom Kopf her?

Weißhaidinger: "Ich wusste, da ist noch was drinnen, ich habe die 68 drauf gehabt. Mit Simon (Simon Pettersson/2.) habe ich überhaupt nicht gerechnet. Aber ich weine der Silbermedaille nicht nach. Ich habe einmal gehört, dass dreimal Bronze einmal Gold ist. Ich bin so extrem stolz darauf, dass ich jetzt bei jeder internationalen Meisterschaft eine Medaille habe. Mit der Krönung Olympische Spiele. Man muss die Kirche trotzdem auch im Dorf lassen. Silber und Gold wären nicht unmöglich gewesen, aber anders als die Schweden stehen Gregor und ich alleine am Platz. Ich bin extrem stolz, was wir erreicht haben."

Sie sind im Stadion zu Ihrem Trainer, dem Team gegangen, habe sich die österreichische Fahne abgeholt und haben sich danach im Wurfring niedergekniet und den Boden geküsst.

Weißhaidinger: "Es sind Olympische Spiele, am liebsten hätte ich jeden abgebusselt. Aber das geht mit Corona nicht."

Was bedeutet es Ihnen, als erster männlicher Leichtathlet für Österreich eine Olympia-Medaille geholt zu haben?

Weißhaidinger: "Das ist etwas, das ich am wenigsten begreife von dem Ganzen. Wir haben mit der WM schon Geschichte geschrieben. Dass es bei Olympischen Spielen funktioniert, da ist immer viel Glück dabei."