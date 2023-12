Keine Weihnachtspause: Österreicher im Feiertagsstress

In England wird nicht Football, dafür Fußball gespielt. In der Premier League rollt der Ball traditionell auch an den Feiertagen. Dass auch am 24. Dezember gespielt wird, ist aber ungewöhnlich. Seit 1995 hat es an Heiligabend kein Premier-League-Spiel mehr gegeben, heuer treffen Wolverhampton und Chelsea aufeinander (14 Uhr/live auf Sky). Damit steht auch ein weiterer Österreicher im Fokus. Der Stürmer Sasa Kalajdzic kam bei den Wolves zuletzt nur zu Kurzeinsätzen, hofft aber auf Minuten und sein drittes Saisontor.

Insgesamt werden in der Premier League über Weihnachten und Neujahr 28 Matches in zwölf Tagen ausgetragen, nur der 25. und 29. Dezember sind spielfrei.