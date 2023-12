Football-Star Raimann feierte einen wichtigen Sieg

Der Offensive Tackle lieferte eine starke und fehlerfreie Vorstellung ab. Bei den Colts, die einen 0:13-RĂŒckstand in den achten Saisonsieg verwandelten, brillierte Quarterback Gardner Minshew mit der besten Saisonleistung (3 Touchdown-PĂ€sse). Am heiligend Abend gibt es keine Ruhezeit: Die nĂ€chste Partie steht am 24. Dezember bei den Atlanta Falcons auf dem Programm.