Wegen Corona-Krise: Die ATP ändert ihr Weltranglisten-System

Die ATP hat am Montag bekanntgegeben, wie sie aufgrund der außergewöhnlichen Situation in der Coronakrise mit ihrem Rankingsystem fortfahren wird. Die Wertung, in der Australian-Open-Finalist Dominic Thiem Dritter ist, wurde ja per 16. März eingefroren. Anstelle von normal 52 Wochen wird der Beobachtungszeitraum nun auf 22 Monate (März 2019 bis Dezember 2020) ausgedehnt.