Wechselbad der Gefühle bei der Rad-WM

Dass diese WM, die am Samstag mit einer großen Radparade durch Innsbruck offiziell eröffnet wurde, die Tiroler bewegt, in welcher Form auch immer, wird vielerorts ersichtlich. Da gibt es die Geschäftsleute in der Innsbrucker Altstadt, die schon seit Wochen ihre Auslagen mit Rennrädern dekoriert haben. Da sind engagierte Männer wie Thomas Pupp, der eigens für die WM ein 222-seitiges Nachschlagwerk über den Radsport in Tirol („Ride with passion“) publiziert hat. Da sind Bauern aus dem Unterinntal, die ihren Kühen Radtrikots schneidern haben lassen und auch sonst kräftig für die WM kurbeln.

Und dann es gibt es zugleich nicht wenige Innsbrucker und Tiroler, die sich die Frage stellen: Wozu das Ganze? Worin liegt der Nutzen? Was haben wir davon?