"War extrem frustrierend": Football-Star Raimann im NFL-Rampenlicht

Österreichs NFL-Export Bernhard Raimann nimmt sein holpriges Debüt in der Startformation der Indianapolis Colts selbstkritisch. Am Donnerstag vergangener Woche war der 25-Jährige erstmals von Beginn an als Left Tackle in der Offensive Line der Colts gestanden - und kassierte direkt vier Strafen. Am Sonntag (19.00, live Puls 24) gegen die Jacksonville Jaguars wollen die Betreuer um Chefcoach Frank Reich aber erneut auf ihn setzen, Raimann soll sich über Spielpraxis entwickeln.

"Natürlich war es extrem frustrierend", sagte Raimann nun kurz vor dem sechsten Saisonspiel. "Aber dann muss man seine eigene Frustration und sich selbst in den Hintergrund stellen. Danach kann man über sich selbst frustriert sein und sich die Fehler noch einmal anschauen, um es nächste Woche besser zu machen."