Vuelta: Zweiter Tagessieg für Magnus Cort, Aus für Tobias Bayer

Für Tobias Bayer endete die Premiere bei der Spanien-Rundfahrt abrupt und schmerzhaft: Der 21-jährige Oberösterreicher vom Team Alpecin-Fenix war am Donnerstag nach 91 Kilometern der zwölften Etappe von Jaén nach Córdoba in einen Sturz von vier Fahrern verwickelt, landete hart im Gebüsch am Straßenrand und musste mit verletzter Schulter aufgeben. Per Rettungswagen wurde er ins Spital gebracht.

Was das Missgeschick des Innviertlers noch ärgerlicher machte: Nach drei Jahren beim Team Tirol war Bayer erst im Winter zum belgischen Pro-Tour-Team gewechselt und hatte zuletzt bei der Burgos-Rundfahrt als Gesamt-14. sowie Fünfter der dritten Etappe aufgezeigt. Und mit Platz 19 am Mittwoch hatte der 21-Jährige ein weiteres Rufzeichen bei der Vuelta gesetzt, in der Gesamtwertung lag er an 71. Stelle.

Die 175 Kilometer am Donnerstag mit zwei Schleifen rund um Córdoba waren im Finale mit zwei Bergwertungen versehen, darunter ein Pass mit dem schönen Namen Alto de 14%.

Das nächste Missgeschick

Beim Zwischensprint in der Stadt am Fuße der Sierra Nevada lag eine achtköpfige Ausreißergruppe 1:10 Minuten vor dem Feld mit den Favoriten. In einer Linkskurve 54 Kilometer vor dem Ziel die nächste Schrecksekunde: Der slowenische Titelverteidiger Primoz Roglic (Jumbo-Visma), der Portugiese Nelson Oliveira (Movistar) und die Ineos-Profis Adam Yates (GBR), Dylan van Baarle (NED) und Salvatore Puccio (ITA) landeten im Straßengraben, konnten aber weiterfahren und kehrten nach kurzer Aufholjagd wieder ins Hauptfeld zurück.