Vuelta: Evenepoel rehabilitierte sich für das Debakel vom Vortag

Mit viel Wut im Bauch suchte er am Samstag auf der 14. Etappe kurz nach dem Start sein Heil in der Flucht und feierte seinen zweiten Etappensieg bei dieser Vuelta. Aufgrund seines Rückstandes hatten ihn die Führenden ziehen lassen, nur der Franzose Romain Bardet hängte sich an das Hinterrad von Evenepoel und kam als Zweiter bei der Bergankunft in Larra-Belagua an.