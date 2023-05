Vor der ÖOC-Wahl: Athletenkommission wehrt sich gegen Vorschlag

Dass ein Mittwochabend von der Athletenkommission an den Wahlausschuss geschicktes Schreiben innerhalb einer halben Stunde an die Öffentlichkeit gelangte - die Kleine Zeitung hatte daraus berichtet - ärgerte Guggenberger ebenso, wie dass "ein Wahlvorschlag in der Zeitung steht". Der KURIER hatte berichtet. Dieser sieht eine Verjüngung - u.a. scheidet Peter Schröcksnadel (Ski) aus - und Erhöhung der Frauen-Quote vor, wogegen die Athletenkommission freilich nichts einzuwenden hat. Bewerbungen waren bis 24. März möglich, es gab 23 für elf Positionen im Vorstand.