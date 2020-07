Vor dem NFL-Start: Maskenpflicht für Publikum in Stadien

Noch ist unklar, unter welchen Bedingungen die National Football League (NFL) in diesem Herbst in die Saison starten kann. Falls mancherorts Zuschauer erlaubt sein werden, werden diese jedenfalls bei allen Spielen einen Mund-Nasen-Schutz im Stadion tragen müssen. Diese Maßnahme, um die weitere Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, teilte NFL-Sprecher Brian McCarthy am Mittwoch via Twitter mit.