Radsport: Die Tage, an denen harte Männer weinen

Heuer ist die Chance auf Neuschee beim Giro höher denn je. Denn wegen der Corona-Pandemie beginnt die dreiwöchige Rundfahrt am Freitag - und damit fast fünf Monate nach dem geplanten Termin. In der Schlusswoche (also mitten im Oktober) geht es über die hohen Alpenpässe wie Stilfser Joch (2.750 m) oder Colle dell'Agnello (2.740).