Vor Abfahrt in Zauchensee: Der Startschuss zur Trendwende

„Erst hab’ ich gedacht, ich dersteh’s, so wie Bode Miller damals“, sagte Nicole Schmidhofer an diesem sonnigen Freitagmittag. „Aber so war’s dann halt doch nicht.“ Die Titelverteidigerin im Abfahrtsweltcup landete im Abschlusstraining für die Damen-Abfahrt am Samstag (11.45 Uhr/live ORF 1) auf dem Hosenboden, nachdem sich in einer Rechtskurve die Bindung am Außenski geöffnet hatte. „Jetzt ist mein superschöner Rennanzug von Lake Louise im Eimer. Aber ich kenn’ das ja.“

Die 30-jährige Steirerin hat schon öfter Ausrüstungsbestandteile ruiniert, die ihr Erfolg gebracht hatten. Immerhin, sie blieb unverletzt, „das ist einmal das Wichtigste. So etwas kann halt passieren, wenn du bei so hohen Geschwindigkeiten einen Schlag erwischst. Das ist ja Vincent Kriechmayr in Bormio zuletzt auch passiert.“