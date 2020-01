Nicole Schmidhofer: "Wir wissen, was zu tun ist"

Sie sind eine der konstantesten Skifahrerinnen im Weltcup-Zirkus – seit mehr als zwei Jahren nahezu in jedem Speedrennen in den Top 10. Zudem waren Sie in zwei der vergangenen drei Saisonen beste Österreicherin im Gesamtweltcup. Fühlen Sie sich nun als eine Art Teamkapitänin?

Das würde ich nicht so sagen, die Strukturen in unsere Mannschaft passen gut, die Zusammenarbeit passt und wir wissen, was zu tun ist. Der Unterschied gegenüber früher ist vielleicht, dass in bestimmten Situationen eher bei mir nachgefragt wird. Etwa wenn die Bedingungen schlecht sind und andere Athleten um meine Einschätzung der Lage fragen. Das war früher nicht so stark.