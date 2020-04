Erinnerungen an den Champions-League-Sieger-Besieger aus Wien

An diesem Samstag wird an diesen Erfolg erinnert. Auf ORF Sport + wird die historische Partie noch einmal in voller Länge ausgestrahlt (17 Uhr).

Eine Besonderheit war, dass Westwien damals ausschließlich mit Österreichern an den Start gegangen war. Die Mannschaft von damals soll nun auch künftig als Vorbild dienen. Die Hietzinger, die ihre Heimspiele in der Südstadt austragen, haben sich zum Ziel gesetzt, die neue Saison komplett in Rot-Weiß-Rot zu bestreiten.