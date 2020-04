Niessl: "Sport in der schwierigsten Situation seit Jahrzehnten"

"Wir wollen keinen der 15.000 Vereine verlieren", sagt Hans Niessl im SchauTV-Studio (Gespräch am Samstag um 13.15 Uhr auf SchauTV). Deshalb hat der Präsident von Sport Austria schon vor wenigen Wochen von einer Soforthilfe für die Vereine in Höhe von 100 Millionen gesprochen. "Der Sport ist wie andere Bereiche in einer sehr schwierigen Situation, in der schwierigsten Situation seit vielen Jahrzehnten", sagt Niessl, der weiß, dass viele Vereine Schwierigkeiten haben. "Die Uhr tickt, es droht vielen die Zahlungsunfähigkeit". Vor allem soll nun schnell geholfen werden. "Es ist auch eine Wertschätzung für die ehrenamtlich tätigen. Bund, Länder und Gemeinden müssen gemeinsam für den Sport da sein."

Probleme gibt es auch für die Betreiber von Tennisanlagen, von denen viele nicht verstehen, dass nur Outdoor gespielt wird, da die meisten Einnahmen mit den Hallen gemacht werden. "Das ist nur die erste Stufe. Man muss Schritt für Schritt verantwortungsvoll in die Normalität zurückkehren, nicht alles sofort aufmachen", sagt Niessl. "In der Folge werde es immer wieder Überprüfungen geben, welche Auswirkungen es auf die Gesundheit geben würde. Noch ist auch das Doppel beim Tennis verboten. "Man muss verantwortungsvoll handeln, in weiterer Folge denke ich, dass man auch bald Doppel spielen kann. Wie man auch in kleinen Gruppen trainieren wird können", erklärt Niessl. Ob es im Tennis bald Mannschaftsmeisterschaften gibt?