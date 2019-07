Von Fußball bis Tennis: Wie lange ein Spiel wirklich dauert

Episch. Mit diesem Wort beschrieben Fans und Fachkommentatoren das Tennisfinale in Wimbledon zwischen Novak Djokovic und Roger Federer. 4:57 Stunden benötigte der Serbe am Sonntag, um als Sieger festzustehen – kein Endspiel auf dem heiligen Rasen hat länger gedauert. Und das, obwohl es in Wimbledon heuer erstmals ein Tiebreak im fünften Satz gab, allerdings erst beim Stand von 12:12.

Im krassen Gegensatz dazu stand das Damen-Endspiel am Samstag: Nach nur 55 Minuten hatte Simona Halep US-Superstar Serena Williams vom Platz gefegt. Die Zuseher auf dem Centre Court waren zwar Zeugen, als Sportgeschichte geschrieben wurde ( Halep ist die erste rumänische Wimbledon-Siegerin), viele Ballwechsel bekamen sie nicht zu sehen. Selbst bei einem 90-minütigen Tennismatch ist der Ball weniger als zwanzig Minuten in Bewegung, wie ein Vergleich unter den Ballsportarten zeigt.