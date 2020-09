Von Alaba bis Hirscher: Alles neu macht der Herbst

... wird der Ski-Weltcup in Sölden ohne Fans schon Mitte Oktober eröffnet, wenn die Lokale noch geschlossen sind. Das hatte ÖSV-Boss Peter Schröcksnadel lange vor dem Après-Ski-Verbot der Regierung so angeordnet. Titelverteidiger in Sölden ist der Franzose Alexis Pinturault, der als Covid-Patient vorübergehend Geruchs- und Geschmackssinn verlor.