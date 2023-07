Volltreffer: Basketball-Star Pöltl erhält in Toronto neuen Vierjahresvertrag

Österreichs Basketballstar Jakob Pöltl bleibt in der National Basketball Association (NBA) bei den Toronto Raptors. Der 27-Jährige einigte sich laut ESPN am Freitag (Ortszeit) mit den Kanadiern auf einen neuen, vier Jahre gültigen und 80 Millionen Dollar schweren Vertrag. Die Vereinbarung ist wegen NBA-Richtlinien nicht vor nächsten Donnerstag gültig. Mit Samstag hätte Pöltl erstmals in seiner NBA-Karriere als "Free Agent" mit allen Teams um einen Vertrag verhandeln dürfen. Lesen Sie mehr: Pöltlt überbietet Top-Marke