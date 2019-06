Teamchef Warm: "Man meinte, Österreicher können nicht Volleyball spielen"

Wie wird denn der österreichische Volleyball heute im Ausland wahrgenommen?

Ganz anders als vor vielen Jahren. Österreich hatte ja international schon lange den Ruf, in der Organisation von Veranstaltungen sehr gute Arbeit zu leisten. Ich denke da an die EM 2010, die Beachevents oder zuletzt auch Snowvolley. In dieser Hinsicht ist der Ruf im Ausland erstaunlicherweise sogar besser als in Österreich. Im Inland wird gesudert über vieles, dabei genießt man wirklich große Anerkennung im Ausland. Das ist sicher auch das Verdienst von Peter Kleinmann.

Und wie hat sich das Ansehen der Nationalspieler verbessert?

Vor einigen Jahren herrschte noch die gängige Meinung, dass jeder Volleyballer, der aus Tschechien oder Serbien kommt, ein Wunderspieler ist. Weil diese Länder eben als Volleyball-Nationen anerkannt waren. Umgekehrt waren viele der Meinung, dass ein Österreicher nicht Volleyball spielen kann. Dieses Bild hat sich extrem gewandelt. Man muss ja nur einmal schauen, bei welchen Vereinen unsere Spieler unter Vertrag sind, welche Rollen sie dort auch einnehmen. Und trotzdem...

...und trotzdem?

Trotzdem sind wir bei der EM im September in der Außenseiterrolle. Auch in der Wahrnehmung der anderen Mannschaften. Ich denke, das ist als Ausgangsposition auch ganz gut so. Denen werden wir’s schon zeigen.