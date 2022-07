Vier Jahre nach WM-Silber: Segel-Ass Frank zurück am Ort des Erfolgs

Sechs österreichische Boote nehmen ab Dienstag an der EM vor Aarhus in Dänemark teil. Tanja Frank kehrt mit Lukas Haberl im Nacra 17 an jenen Ort zurück, wo sie 2018 noch als 49erFx-Steuerfrau mit Lorena Abicht eine Silbermedaille gewonnen hatte. Trotz der Freude über WM-Silber betont Frank, dass die diesjährige EM nicht mit der damaligen Weltmeisterschaft vergleichbar sei. Für sie und Haberl ist dies die erste gemeinsame EM.

Vize-Europameister hoffen auf erfolgreiche EM

Im 49er sind Benjamin Bildstein und David Hussl, die Vize-Europameister von 2020, am Start. Die Vorarlberger fühlen sich nach intensivem Training gut auf den „launischen und herausfordernden“ Offshore-Wind im EM-Revier vorbereitet. Etwas Ungewissheit bringt das neue Material mit sich.