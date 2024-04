Angriff auf Streckenrekord: Afrikanische Top-Läufer wollen Bestzeit

Auf das Kenntnis der gesamten Strecke kann der Zweitplatzierte aus dem Vorjahr, Bethwell Yegon, zurückgreifen. „Alles ist möglich. Ich will meine persönliche Bestzeit von 2:06:14 verbessern. Wenn das Wetter passt und die Pacemaker einen guten Job machen, werden wir den Streckenrekord versuchen“, will Yegon die im vergangenen Jahr aufgestellte Bestzeit durch Samwel Mailu von 2:05:08 Stunden angreifen. Sein Landsmann Kibitok gibt das gleiche Ziel aus: „Wenn alles passt, können wir vielleicht den Streckenrekord laufen.“

Die letzten drei Trainingsmonate waren dabei vielversprechend, wie der selbsterklärte „Spätzünder“ erläuterte: „Ich hatte jetzt elf sehr gute Wochen. Ich glaube, dass ich sehr nahe an die Form vom letzten Herbst rangekommen bin, genau werden wir es am Sonntag wissen.“ Der Schwung von Bauernfeind wurde nämlich im Oktober nach seiner Steigerung auf 2:12:49 Stunden in Frankfurt durch Erkrankungen gebremst. Den Wetterbedingungen sieht er gelassen entgegen. Er sei viel mehr froh, dass keine Hitze herrschen wird.

Neue Liebe zum Laufen

Für Peter Herzog ist der Vienna City Marathon nach einer sehr schwierigen Phase („Ich hatte fast die Liebe zum Laufen verloren“) mit Verletzungen und Erkrankungen ein wichtiger Zwischenschritt. Im Herbst will der Salzburger dann wieder an ähnliche Zeiten wie bei seinem ÖLV-Rekord von 2:10:06 Stunden aus dem Jahr 2020 denken können. „Die unmittelbare Vorbereitung war nicht optimal, ich werde trotzdem alles geben“, sagte Herzog, dessen Erwartungen aufgrund eines Virusinfekts Anfang des Monats gedämpft wurden. Die Freude sei dadurch aber nicht getrübt: „Ich habe die Freude zum Laufen wiederentdeckt. Ich will auf jeden Fall den vollen Marathon laufen und das Erlebnis in vollen Zügen genießen“, so der 36-Jährige.