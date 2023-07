Verurteilter US-Turnarzt im Gefängnis von Häftling niedergestochen

Der wegen massenhaften sexuellen Missbrauchs verurteilte ehemalige US-Sportarzt Larry Nassar ist einem Medienbericht zufolge bei einer Auseinandersetzung mit einem anderen Häftling niedergestochen worden. Der Vorfall habe sich am Sonntag in einem Gefängnis im Bundesstaat Florida ereignet, berichtete die Nachrichtenagentur AP am Montag unter Berufung auf ungenannte Quellen. Nassar erlitt demnach Stichverletzungen am Rücken und in der Brust. Sein Zustand sei stabil, berichtete auch der US-Sender ABC.