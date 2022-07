Valentina Höll rast zum Sieg im Downhill-Weltcup in Andorra

Als Drittletzte war sie gestartet, und am Ende war Valentina Höll die Nummer eins im Downhill-Weltcup von Vallnord in Andorra. Die 20-jährige Salzburgerin raste am Samstagmittag erstmals in dieser Saison wieder zum Sieg, und entsprechend erleichtert war die Titelverteidigerin im Gesamtweltcup nach getaner Erfolgsarbeit.

Nur die routinierte Französin Myriam Nicole sorgte noch einmal für Herzklopfen bei der Saalbacherin: Die 32-jährige Weltmeisterin der Jahre 2019 und 2021 lag bei der zweiten und bei der dritten Zwischenzeit voran (-0,891 und -0,696 Sekunden), leistete sich dann aber einen schweren Patzer und so landete die Siegerin des letzten Bewerbes in Lenzerheide (SUI) schließlich mit 8,554 Sekunden Rückstand auf dem siebenten Rang.