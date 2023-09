US-Sprinter läuft Jahresweltbestzeit über 100 Meter in China

In Abwesenheit von Weltmeister Noah Lyles siegte Coleman bei leichtem Rückenwind in 9,83 Sekunden vor dem Jamaikaner Kishane Thompson (9,85), Dritter wurde Ex-Weltmeister Fred Kerley (USA/9,96).

So schnell wie Coleman waren heuer auch schon Zharnel Hughes (GBR) im Juni in New York und Lyles unlängst bei der WM in Budapest gelaufen.