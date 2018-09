US-Open-Viertelfinale: Was für Thiem spricht, was für Nadal

Es gibt auch im Tennis eine Elferfrage. Zehn Mal haben Thiem und Nadal gegeneinander gespielt. 7:3 lautet die Bilanz für den spanischen Weltranglisten-Ersten, beim bislang letzten Duell sah die ganze Tennis-Welt zu, im French-Open-Finale siegte der 32-Jährige klar.

Und dennoch ist alles ganz anders. Während die beiden einander schon zehn Mal über diverse Sandplätze gejagt haben, treffen sie in der Nacht auf Mittwoch (2. Spiel nach 1.00 Uhr MESZ/live ORF Sport +) erstmals auf einem Hartplatz aufeinander. Die Sandplatz-Könige im Viertelfinale der US Open erneut im Fokus. In einem Spiel, das aus österreichischer und spanischer Sicht ein bisserl was von einem heiß ersehnten Duell hat.

Das Vorspiel

Thiem gab im Verlauf des Turniers drei, Nadal zwei Sätze ab. Der Niederösterreicher, der gestern 25 wurde, brillierte im Achtelfinale, schoss Kevin Anderson mit 7:5, 6:2, 7:6(2) vom Platz und sprach danach zurecht „von einem meiner besten Matches überhaupt“. Nadal indes brauchte gegen den aufstrebenden Georgier Nikolozs Basilaschwili vier Sätze und weiß: „Wenn ich gegen Thiem eine Chance haben will, muss ich mein bestes Match spielen.“ Das sieht auch Eurosport-Kommentator Alex Antonitsch so. „Nadal hatte in den zwei jüngsten Partien immer wieder Hänger.“ Ein Punkt für Thiem.

1:0 für Thiem

Die Jahresbilanz

Thiem wusste vor zwei Wochen nach einer Viruserkrankung gar nicht, ob er spielen kann, der Sommer war bislang sehr durchwachsen. Dank einer famosen Sandplatz-Saison hat Thiem eine Jahresbilanz von 42:14-Siegen. Nichts gegen jene von Nadal, der bei 44 Siegen, jedoch nur bei drei Niederlagen hält. Bei den Australian Open musste er im Viertelfinale gegen den Kroaten Marin Cilic aufgeben, in Wimbledon unterlag er im Semifinale im vielleicht besten Tennismatch heuer Novak Djokovic. Auch, wenn der dritte Herr im Bunde Dominic Thiem war (im Viertelfinale von Madrid), geht dieser Punkt an klar Nadal. 1:1