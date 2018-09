Thiem über Nadal: "Drei Mal war es nett, sieben Mal furchtbar"

Lob vom Gegner

Thiem wird damit auch seinen 25. Geburtstag in New York verbringen, und sich am Montag in aller Ruhe auf sein Duell mit Nadal vorbereiten. "Ich habe die letzten Jahre den Geburtstag in New York verbracht. Hätte ich verloren, wäre ich an meinem Geburtstag im Flugzeug gesessen. Das habe ich nicht zulassen dürfen", meinte Thiem lächelnd.

Kevin Anderson war voll des Lobes für Thiem. "Er hat es sehr schwer für mich gemacht und hat großartig verteidigt. Er hat unglaubliche Passierbälle gespielt", sagte der Südafrikaner. Zusätzlich habe er keine Breakbälle gehabt. "Hut ab, er hat sich wirklich gesteigert und war definitiv der Bessere heute."

Nach ein paar Stunden des Genießens des Sieges legt Thiem seinen Fokus ganz auf den nächsten Gegner. "Wir haben jetzt schon zehn Mal gegeneinander gespielt, aber es war immer auf Sand. Es wird das erste Mal auf Hartplatz, eine völlig neue Erfahrung", sagte der Lichtenwörther.