US Open: Fahrerloses Golfcart rast in Zuschauergruppe

Bei den US Open wurde am zweiten Tag weniger über die Golf-Stars gesprochen, als vielmehr über ein Golf-Wagerl. Ein Golfcart war unkontrolliert in eine Besuchergruppe gerast, dabei wurden fünf Zuschauer zum Teil schwer verletzt.

Der skurrile Unfall passierte in der Nähe des 16.Lochs des Pebble Beach Golf Clubs in Kalifornien. Laut Augenzeugenberichten war eine Kiste versehentlich auf das Gaspedal gefallen und hatte den Wagen in Gang gesetzt. Danach steuerte das führerlose Gefährt eine Gruppe von Zuschauern an und konnte erst später wieder gestoppt werden.