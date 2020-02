"Unfair": Acht Jahre Sperre für Chinas Schwimm-Superstar

Chinas Schwimm-Superstar Sun Yang ist am Freitag vom Internationalen Sportgerichtshof ( CAS) für acht Jahre gesperrt worden. Grund dafür ist eine im September 2018 mit einem Hammer zerstörte Dopingprobe des Chinesen, der außerdem ein Wiederholungstäter ist. Denn schon 2014 war Sun Yang wegen Dopings für drei Monate gesperrt gewesen.

Das Doping-Panel des Weltschwimmverbandes ( FINA) hatte den dreifachen Olympiasieger am 3. Jänner 2019 vom Betrugsverdacht freigesprochen. Doch die Welt-Anti-Doping-Agentur ( WADA) legte gegen diese Entscheidung Protest ein, weil Sun Yang direkt an der Zerstörung seiner Blutprobe beteiligt gewesen sein soll. Der CAS begründete sein Urteil damit, dass der 28-Jährige die Anti-Doping-Regeln verletzt habe. Damit dürfte die Karriere von Sun Yang ein vorzeitiges Ende gefunden haben.

Sun Yang kündigte noch am Freitag an, dass er "definitiv" Einspruch gegen das CAS-Urteil einlegen werde. "Das ist unfair. Ich glaube fest an meine Unschuld", wurde der 28-jährige Kraulspezialist von Chinas staatlicher Nachrichtenagentur Xinhua zitiert.