McGregor: Ermittlung wegen sexuellen Übergriffs Grund für Rückzug?

Die Zeitung berief sich auf vier nicht namentlich genannte Personen, die mit der Untersuchung zu tun haben. Sie betont, dass die Anschuldigungen nicht erwiesen seien und auch die laufenden Ermittlungen nicht bedeuteten, dass McGregor sich strafbar gemacht habe. Die irische Polizei bestätigte nur, dass gegen einen Sportler ermittelt werde, ohne dessen Namen zu nennen.

McGregor hatte am Montag auf Twitter geschrieben: „Ich schließe mich nun meinen ehemaligen Partnern an, die sich bereits im Ruhestand befinden.“ Der 30-Jährige ist der Megastar der Ultimate Fighting Championship (UFC). Allgemein war erwartet worden, er werde im Sommer wieder in Kämpfe einsteigen. Auch nach der Rücktrittsankündigung will seine Sprecherin die Tür offensichtlich nicht zuschlagen: „Sollte Conor in Zukunft kämpfen, muss es in einem Umfeld sein, in dem die Kämpfer für ihren Wert, ihre Fähigkeiten, ihre harte Arbeit und ihr Engagement für den Sport respektiert werden.“