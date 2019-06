U-21-EM: Die Mutmacher vor dem Deutschland-Spiel

Hoch lebe das Prinzip Hoffnung: Österreichs Unter-21-Team macht sich mit der Mathematik Mut, die besagt, dass in dieser Gruppe nach dem 1:3 gegen Dänemark sogar noch der Gruppensieg möglich wäre. Die Sensation würde mit einem Sieg über die Deutschen am Sonntag in Udine gelingen, wenn gleichzeitig die Dänen gegen Serbien keinen Sieg schaffen. Graue Theorie mit Variablen, die man gar nicht beeinflussen kann.

Die Realität sieht Österreich in der krassen Außenseiterrolle, wie auch Teamchef Werner Gregoritsch deutlich anspricht. „Wir wollen einen guten Gegner abgeben, die Burschen sollen zeigen, was sie können.“ Klingt nicht nach einer Kampfansage, die aber nach dem 1:3 gegen Dänemark auch deplatziert wirken würde. Am Freitag stand Regeneration auf dem Programm, Gregoritsch gab seinen Spielern dann frei. Allerdings durften sie nicht in die nahegelegenen Badeorte Grado oder Lignano fahren – man wollte tunlichst eine schiefe Optik verhindern.