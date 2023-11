Turn-Element wurde nach einer Österreicherin benannt

Der Bücksprung mit ganzer Drehung zur Liegestütz-Beugelandung im Kunstturnen heißt ab sofort „The Moerz“. Wie Österreichs Turnverband am Montag bekannt gab, wurde Alissa Mörz vom Weltverband FIG als Erfinderin von ihrem zum ersten Mal bei einem Großereignis gezeigten Turnelement bestätigt. Die 21-jährige Burgenländerin hatte das Element bei der EM in diesem Jahr in Antalya gezeigt.

