Österreichischer Ex-Kicker pokert in Las Vegas um 10 Millionen Dollar

Eine Million Dollar (920.000 Euro) Startgeld! Diesen Betrag muss jeder Spieler auf den Tisch legen, um am teuersten Poker-Event des Jahres teilzunehmen, das von 18. bis 20. Dezember im Wynn Casino in Las Vegas stattfindet.

Bis dato haben 13 Spieler ihr Kommen zugesagt, berichtet die Bild. Darunter unter anderem die Nummer 1 der deutschen Geldrangliste: Fedor Holz konnte in seiner Karriere bereits 40 Millionen Dollar umsetzen.

Mittendrin wird auch ein Österreicher sein. Mario Mosböck war einst Fußballprofi in Österreich. Mosböck kommt aus der Akademie St. Pölten und spielte danach einige Partien in der zweiten Liga für den SKN. Nach dem Aufstieg in die Bundesliga kam er auch dort zweimal zum Einsatz - insgesamt 16 Minuten lang.