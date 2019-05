Trump ehrt Golfstar Woods mit der US-Freiheitsmedaille

US-Präsident Donald Trump will Golf-Star Tiger Woods am Montag mit der höchsten zivilen Auszeichnung der USA ehren. Trumps Sprecherin Sarah Sanders teilte am Donnerstag mit, Trump werde Woods die Freiheitsmedaille des Präsidenten bei einer Zeremonie im Rosengarten des Weißen Hauses verleihen.

Trump hatte bereits nach Woods fünftem Triumph beim Masters im vergangenen Monat mitgeteilt, dass er die Würdigung plane und Woods darüber informiert habe. Als Grund nannte Trump unter anderem Woods' "Comeback im Sport und, noch wichtiger, im Leben".