Trotz HLA-Champion: Handballverein Westwien feiert Abschied

Man stelle sich vor Rapid oder die Austria werden Meister - und müssen absteigen. Ein Ding der Unmöglichkeit? Im Fußball ja, im österreichischen Handball leider bittere Realität.



So kürte sich Westwien am Mittwoch nach langer Durststrecke zum HLA-Champion, muss aber aufgrund der finanziellen Probleme den Weg in die Zweitklassigkeit antreten. Am Freitag versammelten sich etwa 200 Klub-Mitglieder - und Fans zur Meisterfeier auf der Donauinsel.



Bei dieser flossen einige Tränen, und zwar nicht nur freudiger Natur. So ist es nun mal bei Abschieden, von denen es an diesem Abend viele gab. Fast die gesamte Meistermannschaft wird den Verein verlassen und ihre Karriere in Österreich, Deutschland oder Spanien fortsetzen.

