Trauer um einen großen Kritiker und Getriebenen

Einer der engagiertesten Anti-Doping-Kämpfer Deutschlands ist tot. Professor Werner Franke ist am Montagabend im Alter von 82 Jahren gestorben. Das bestätigte sein Sohn Ulrich Franke am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Der Heidelberger Zellforscher und Molekularbiologe starb demnach an einer Hirnblutung. Franke und seine Frau Brigitte Berendonk hatten Anfang der 1990er-Jahre das staatliche Zwangsdoping in der DDR maßgeblich mit aufgedeckt.