Tour-Held Felix Gall: „Es ist das größte Rennen der Welt, das ist unglaublich“

Felix Gall fand kaum Worte. „Es ist unglaublich. Ich weiß nicht, was ich sagen soll“, begann er sein Siegerinterview. Er schüttelte den Kopf. „Das ganze Jahr war unglaublich. Ich will nur dem Team danke sagen. Sie haben mir so geholfen“, fügte er hinzu. Erstmals fährt er die Tour de France. „Es ist nicht einfach eine Dreiwochenrundfahrt zu machen. In den letzten Tagen ist es mir aber immer besser gegangen.“

