Rad-Ass Felix Gall: "Mental kostet die Tour schon sehr viel Kraft"

Eine unglückliche Etappe mit Defekten und drei Radwechseln hat Felix Gall am Sonntag aus den Top Ten der Tour de France geworfen. Nach einem Ruhetag will der Osttiroler in der letzten Woche aber nochmals angreifen und bis zum Ziel am Sonntag in Paris unter die besten Zehn fahren, was bisher nur drei Österreichern gelungen ist. Den Anfang macht am Dienstag ein bergiges Einzelzeitfahren, am Mittwoch folgt eine schwierige Bergetappe nach Courchevel.